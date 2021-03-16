В Ростовской области пропавшая 38-летняя женщина вышла на связь с родными
В Ростовской области 38-летняя женщина, без вести пропавшая неделю назад, вышла на связь с родными. Алла Мелехова позвонила сестре 17 марта.
В конце января женщина уехала из Ростова-на-Дону, где проживала последние 15 лет, в Гуково. А 28-го числа отправилась в станицу Вешенскую к молодому человеку. Алла регулярно созванивалась со своей сестрой, но с 11 марта перестала выходить на связь. На один из звонков Елены ответил незнакомый мужчина, и сестра забеспокоилась еще больше. Она распространила ориентировку в соцсетях с просьбой помочь найти Аллу. К поискам подключились СМИ.
Как рассказала Rostov.ru Елена, 17 марта женщина сама позвонила. Оказалось, что Алла заболела и не обращала внимания на телефон.
- На выходных она вернется в Ростов, - сообщила сестра.