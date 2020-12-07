Пропавшая в Ростовской области беременная женщина потеряла ребенка

Беременная жительница Батайска потеряла ребенка. После выкидыша Анна Исаева решила побыть в одиночестве и скрыться от людей.Ранее сообщалось, что женщина ушла из дома 5 декабря и не вернулась. Родственники не знали, куда Анна могла направиться. Они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.Спустя несколько дней, 9 декабря, стало известно, что разыскиваемую нашли живой. Анна потеряла ребенка на большом сроке беременности. Выкидыш сильно повлиял на психику женщины, и она решила спрятаться от людей.В настоящее время здоровью батайчанки ничего не угрожает. Ее госпитализировали в ЦГБ, где оказывают необходимую медпомощь.