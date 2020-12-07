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Пропавшая в Ростовской области беременная женщина потеряла ребенка

Пропавшая в Ростовской области беременная женщина потеряла ребенка
Беременная жительница Батайска потеряла ребенка. После выкидыша Анна Исаева решила побыть в одиночестве и скрыться от людей.

Ранее сообщалось, что женщина ушла из дома 5 декабря и не вернулась. Родственники не знали, куда Анна могла направиться. Они забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.

Спустя несколько дней, 9 декабря, стало известно, что разыскиваемую нашли живой. Анна потеряла ребенка на большом сроке беременности. Выкидыш сильно повлиял на психику женщины, и она решила спрятаться от людей.

В настоящее время здоровью батайчанки ничего не угрожает. Ее госпитализировали в ЦГБ, где оказывают необходимую медпомощь.

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