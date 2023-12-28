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Прокурором Усть-Донецкого района назначен Михаил Голубчиков

Прокурором Усть-Донецкого района назначен Михаил Голубчиков
На должность прокурора в Усть-Донецком районе назначен Михаил Голубчиков. В местной администрации сообщили, что приказ о назначении был подписан генеральным прокурором Российской Федерации 22 декабря.

Михаил Голубчиков родился в 1986 году в Курске. Мужчина окончил юридический факультет Курского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

Свой путь в прокуратуре Михаил Голубчиков начинал с 2008 года. За этот период он занимал должности от помощника до заместителя прокурора.
Фото: администрация Усть-Донецкого района
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