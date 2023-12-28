Прокурором Усть-Донецкого района назначен Михаил Голубчиков

Фото: администрация Усть-Донецкого района

На должность прокурора в Усть-Донецком районе назначен Михаил Голубчиков. В местной администрации сообщили, что приказ о назначении был подписан генеральным прокурором Российской Федерации 22 декабря.Михаил Голубчиков родился в 1986 году в Курске. Мужчина окончил юридический факультет Курского государственного университета по специальности «Юриспруденция».Свой путь в прокуратуре Михаил Голубчиков начинал с 2008 года. За этот период он занимал должности от помощника до заместителя прокурора.