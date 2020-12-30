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Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту аварии с двумя погибшими

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту аварии с двумя погибшими
Ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовой аварией в Чертковском районе, держит на контроле прокуратура Ростовской области. ДТП случилось 4 января около 2:00 на 794-м километре трассы М-4 «Дон».

Установлено, что водитель УАЗ «Патриот» находился в состоянии опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Форд Фокус». Иномарку по инерции откинуло на проезжавших рядом «Тойоту» и «Опель». 34-летние шофер «Форда» и его пассажирка получили травмы, не совместимые с жизнью. Их семилетняя дочь пострадала и была доставлена в медучреждение.

Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами.

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