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Прокуратура Ростовской области начала проверку после пожара в автобусе № 94

Прокуратура Ростовской области начала проверку после пожара в автобусе № 94
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту пожара в автобусе № 94. ЧП случилось утром 10 июня.

Пассажиры увидели дым около 10:30. В районе дома № 59 на Шеболдаева автобус загорелся. Водитель тут же остановился и открыл двери. Пассажиры вместе с шофером выскочили на улицу.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Примерно за полчаса они потушили автобус. За это время он полностью выгорел. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.

– Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

В прошлом году после ряда пожаров в автобусах прокуратура тоже проводила проверку. После этого ростовское автотранспортное предприятие «Янтарь-1» оштрафовали более чем на 350 тысяч рублей за пожары в двух автобусах.
Фото: соцсети.
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