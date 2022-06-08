Прокуратура Ростовской области начала проверку после пожара в автобусе № 94
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту пожара в автобусе № 94. ЧП случилось утром 10 июня.
Пассажиры увидели дым около 10:30. В районе дома № 59 на Шеболдаева автобус загорелся. Водитель тут же остановился и открыл двери. Пассажиры вместе с шофером выскочили на улицу.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место происшествия прибыли восемь спасателей на двух спецмашинах. Примерно за полчаса они потушили автобус. За это время он полностью выгорел. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших.
– Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.
В прошлом году после ряда пожаров в автобусах прокуратура тоже проводила проверку. После этого ростовское автотранспортное предприятие «Янтарь-1» оштрафовали более чем на 350 тысяч рублей за пожары в двух автобусах.