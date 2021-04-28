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Прокуратура донского региона заявила о проверках на рынках в Аксайском районе

Прокуратура донского региона заявила о проверках на рынках в Аксайском районе
На Дону прокуратура организовала проверку соблюдения требований закона на рынках в Аксайском районе.

В надзорном ведомстве заявили о начавшихся проверочных мероприятиях после появившейся информации о нарушении законов при организации оптово-розничной торговли. Сотрудники прокуратуры пообещали принять меры, чтобы защитить права предпринимателей.

Кроме того, была организована горячая линия, чтобы не допустить нарушений прав бизнесменов.

Напомним, тысячи торговцев лишились средств к существованию после проверочного рейда силовиков 27 апреля. Некоторым из них раздали бланки о расторжении договора аренда - без подписей и печатей. Рынки закрыли, а забрать людям товар на миллионы рублей не дали.

Не исключено, что рейды и закрытие рынков связано с недавним арестом Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также с возбуждением в отношении них уголовных дел. Братьям и их отцу Кариму Бабаеву вменяют несколько уголовных статей: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Отмывание денег» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

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