Прокуратура донского региона заявила о проверках на рынках в Аксайском районе

На Дону прокуратура организовала проверку соблюдения требований закона на рынках в Аксайском районе.В надзорном ведомстве заявили о начавшихся проверочных мероприятиях после появившейся информации о нарушении законов при организации оптово-розничной торговли. Сотрудники прокуратуры пообещали принять меры, чтобы защитить права предпринимателей.Кроме того, была организована горячая линия, чтобы не допустить нарушений прав бизнесменов.Напомним, тысячи торговцев лишились средств к существованию после проверочного рейда силовиков 27 апреля. Некоторым из них раздали бланки о расторжении договора аренда - без подписей и печатей. Рынки закрыли, а забрать людям товар на миллионы рублей не дали.Не исключено, что рейды и закрытие рынков связано с недавним арестом Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также с возбуждением в отношении них уголовных дел. Братьям и их отцу Кариму Бабаеву вменяют несколько уголовных статей: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Отмывание денег» и «Злоупотребление должностными полномочиями».