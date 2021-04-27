В Аксайском районе к рынку «Атлант» стянули людей в форме
На рынок «Атлант» в Аксайском районе прибыли люди в камуфляже. Об этом 29 апреля рассказали торговцы закрытых рынков.
Предприниматели уверены, что к «Атланту» прибыли военные. Однако в пресс-службе ЮВО сообщили, что подразделения Минобороны РФ к рынку не привлекали. В Росгвардии посоветовали обратиться к ГУ МВД по Ростовской области для разъяснения ситуации.
Возмущенные торговцы надеются, что власти Аксайского района найдут решение проблемы и рынок вскоре возобновит работу. Пока ситуация складывается не лучшим образом. Накануне предпринимателям предложили новые рабочие места, но оказалось, что перебраться будет не так-то просто и затратно. На переезд потребуется порядка 10-15 миллионов рублей. Компенсацию пострадавшим от рейда силовиков выплачивать не намерены. К тому же люди уже заказали товар из разных стран. Он уже в пути и едва ли поместится на 20 квадратных метрах, которые готовы выделить власти. Растеряется и клиентская база, уверены рыночники. Вряд ли постоянные покупатели станут объезжать весь Ростов в поисках привычной торговой точки.
Вечером 28 апреля после неудачных переговоров с властями Аксайского района предприниматели решили самостоятельно убрать блоки у въездов на рынок. Правоохранители помешали им, воспользовавшись баллончиком с перцовым газом. Между людьми и полицией произошла стычка.
Напомним, тысячи торговцев лишились средств к существованию после проверочного рейда силовиков 27 апреля. Некоторым из них раздали бланки о расторжении договора аренда - без подписей и печатей. Рынки закрыли, а забрать людям товар на миллионы рублей не дали.
Не исключено, что рейды и закрытие рынков связано с недавним арестом Эдуарда и Вадима Бабаевых, а также с возбуждением в отношении них уголовных дел. Братьям и их отцу Кариму Бабаеву вменяют несколько уголовных статей: «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество», «Отмывание денег» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Братья Бабаевы и глава Аксайского района Виталий Борзенко пробудут в СИЗО как минимум до середины июня.