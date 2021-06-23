Прогнившие доски и торчащие гвозди: ростовчане пожаловались на детскую площадку на Турмалиновской

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону детская площадка стала опасной для своих маленьких посетителей. На ненадлежащее состояние площадки на улице Турмалиновской, 83 местные жители пожаловались 24 июня.По словам ростовчан, почти все деревянные конструкции уже прогнили, поэтому из них торчат болты, о которые запросто могут пораниться дети. Никакого покрытия на площадке нет - все поросло травой, которую никто не торопится косить.Из-за кроны деревьев свет уличных фонарей практически не достает площадки. Темное местечко облюбовали местные хулиганы и любители выпить - с каждым днем там скапливается все больше пустых бутылок и другого мусора.- Даже таблички с правилами поведения на площадках нет! - сетуют ростовчане. - Половина деревянных элементов давно сгнила. Их бы заменить, пока никто не пострадал.Площадка ничем не ограждена. Это невозможно из-за прилегающих к ЖКХ системам. Жители ближайших домов, заинтересованные в решении проблемы, предлагают переместить площадку на проспект Нагибина, 12А. По их словам, раньше там была детская площадка, но с годами она обветшала и ее разграбили.Ростовчане начали бить тревогу еще в марте 2021 года - до того, как площадки стали наиболее популярными. В администрации Ворошиловского района сказали, что приняли положительное решение по этой проблеме. Однако с тех пор ничего не изменилось.Уже третий месяц чиновники пытаются решить проблему безопасности на детской площадке. Тем временем дети десятка многоквартирных домов продолжают играть на злосчастной площадке, а родители каждый раз опасаются, как бы не пострадал их ребенок.