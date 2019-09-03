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Проезд на электричке из Ростова в Краснодар вырастет в цене

Проезд на электричке из Ростова в Краснодар вырастет в цене
Билет на электричку из Ростова на в Краснодар подорожает. Цена на проезд вырастет с 15 сентября. Согласно приказу Региональной энергетической комиссии — Департамента цен и тарифов Краснодарского края пассажирам нужно будет платить 26 рублей 25 копеек за проезд на участке протяженностью 10 километров. Таким образом, за дорогу из Ростова-на-Дону в Краснодар придётся заплатить 692 рубля, тогда как раньше цена составляла 665 рублей.

На портале «Ростов-Транспорт» добавили, что на территории донского региона рост тарифа пока не предвидится.

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