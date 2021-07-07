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Президент РФ назначил пять судей в Ростовской области

Президент РФ назначил пять судей в Ростовской области
Президент Российской Федерации назначил пять судей в Ростовской области. Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля.

Ростовский областной суд возглавил Александр Кулинич. С 2006 по 20015 годы он работал там консультантом и помощником судьи. А последние шесть лет занимал должность судьи Волгодонского района.

Судьей Зерноградского районного суда стала Татьяна Васильева - бывший секретарь и помощник судьи. Кировский районный суд возглавила Екатерина Кузнецова - бывший помощник судей судебной коллегии по рассмотрению апелляций по гражданским делам.

Бывший помощник судей судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел в апелляционной инстанции Екатерина Хижняк вступила в должность судьи Ленинского района города Ростова. Ее коллега из Ростовского областного суда возглавила Новочеркасский городской суд.

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