Президент РФ назначил пять судей в Ростовской области

Президент Российской Федерации назначил пять судей в Ростовской области. Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля.Ростовский областной суд возглавил Александр Кулинич. С 2006 по 20015 годы он работал там консультантом и помощником судьи. А последние шесть лет занимал должность судьи Волгодонского района.Судьей Зерноградского районного суда стала Татьяна Васильева - бывший секретарь и помощник судьи. Кировский районный суд возглавила Екатерина Кузнецова - бывший помощник судей судебной коллегии по рассмотрению апелляций по гражданским делам.Бывший помощник судей судебной коллегии по рассмотрению уголовных дел в апелляционной инстанции Екатерина Хижняк вступила в должность судьи Ленинского района города Ростова. Ее коллега из Ростовского областного суда возглавила Новочеркасский городской суд.