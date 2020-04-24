В Ростовской области заговорили о возможном смягчении режима ограничений
Отмена противоэпидемических ограничений в Ростовской области будет проходить в четыре этапа. Она начнётся по мере изменения эпидситуации в регионе к лучшему. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на совещании с главами субъектов России.
Однако пока на Дону сохраняется стабильно-напряженная эпидемическая ситуация. По данным на 28 апреля, в регионе зарегистрировано 778 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Добавим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 29 апреля подготовить концепцию по снятию и смягчению ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Исполнителями поручения значатся Роспотребнадзор и вице-премьер Татьяна Голикова. Они должны разработать для регионов методические рекомендации по снятию карантина.
Напомним, в Ростовской области, как и во всей стране, продолжает действовать режим самоизоляции. За его нарушения предусмотрен штраф. После введения ограничений Госдума увеличила размер штрафов по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Затем на граждан стали составлять протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Позже Верховный Суд разъяснил порядок применения каждой из этих статей.
На 27 апреля на Дону уже вынесено штрафов на сумму 2,5 млн рублей.