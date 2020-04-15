Донской губернатор рассказал, при каких условиях может быть ослаблен режим ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, при каких обстоятельствах могут быть ослаблены ограничительные меры. Об этом речь шла во время брифинга 17 апреля.
По славам главы региона, на данный момент пик заболевания коронавирусом ещё не пройден.
- Мы видим, что количество заболевших растёт с каждым днём. Пик ещё не пройдет, - отметил Василий Голубев. – Сейчас это время ещё не пришло.
Губернатор добавил, что на улицах городов заметно увеличилось количество транспорта и людей. Он попросил обратить на это внимание местные власти и службы, ответственные за контроль режима самоизоляции.
- Пользоваться личным транспортом должны только те, кто продолжает работать и участвует в организации режима повышенной готовности, - констатировал глава региона. – Остальные должны оставаться дома.
Напомним, в Ростовской области за соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники полиции. Им помогают военные, казаки и представители добровольных дружин.
Штраф на нарушителей могут составить по двум административным статьям – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В первом случае размер штрафа составляет от 1 до 30 тысяч рублей, во втором – от 15 до 40 тысяч рублей.