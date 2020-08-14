Восемь судей Ростовской области назначил президент

Президент назначил восемь судей в Ростовской области. Соответствующий указ был подписан 9 августа и размещен на сайте правовой информации.Так, глава государства подписал документ о назначении Дмитрия Кошутина на пост зампредседателя Гуковского городского суда. Судьей этого же суда президент назначил Яну Лихобабину. Заместителем председателя Новочеркасского городского суда стал Сергей Кравченко.Игорь Скороваров возглавил Орловский районный суд Ростовской области, а Советским районным судом Ростова-на-Дону теперь будет руководить Елена Коблева. В Таганроге судьей городского суда стала Елена Сысоева.Претерпел изменения и Ростовский областной суд. Там на пост судей президентом были назначены Игорь Ткачев и Алексей Последов.