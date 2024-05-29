Председателем Ростовского областного суда может стать Василий Тарасов
Согласно информации, опубликованной на портале «Право.ру», Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации (ВККС РФ) была дана рекомендация о назначении Василия Тарасова на должность председателя Ростовского областного суда.
59-летний Василий Тарасов, который в настоящее время занимает пост председателя Воронежского областного суда, выразил желание занять аналогичную должность в Ростове-на-Дону. По его словам, в Ростовской области необходимо изменить общественное мнение о работе судей.
Василий Тарасов родился в станице Дондуковской Республики Адыгея. После службы в Военно-морском флоте он поступил на подготовительное отделение Кубанского государственного университета. В 1993 году успешно окончил юридический факультет этого университета.
В начале своей карьеры Василий Тарасов работал старшим следователем в прокуратуре Новороссийска, а затем занимал должность межрайонного прокурора в Туапсе. С 1998 по 2008 годы он был председателем Туапсинского городского суда Краснодарского края. В период с сентября 2008 года по октябрь 2009 года он занимал должность первого заместителя председателя Тульского областного суда.
В 2009 году Василий Тарасов был назначен председателем Саратовского областного суда.
Место председателя Ростовского областного суда освободилась после задержания Елены Золотаревой, которая ранее занимала эту должность. Её и заместителя Татьяну Юрову подозревают в получении взяток. В настоящее время исполняющей обязанности председателя Ростовского областного суда является Фарида Калюжная.