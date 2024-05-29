Председателем Ростовского областного суда может стать Василий Тарасов

Фото: сайт Воронежского областного суда

Согласно информации, опубликованной на портале «Право.ру», Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации (ВККС РФ) была дана рекомендация о назначении Василия Тарасова на должность председателя Ростовского областного суда.59-летний Василий Тарасов, который в настоящее время занимает пост председателя Воронежского областного суда, выразил желание занять аналогичную должность в Ростове-на-Дону. По его словам, в Ростовской области необходимо изменить общественное мнение о работе судей.Василий Тарасов родился в станице Дондуковской Республики Адыгея. После службы в Военно-морском флоте он поступил на подготовительное отделение Кубанского государственного университета. В 1993 году успешно окончил юридический факультет этого университета.В начале своей карьеры Василий Тарасов работал старшим следователем в прокуратуре Новороссийска, а затем занимал должность межрайонного прокурора в Туапсе. С 1998 по 2008 годы он был председателем Туапсинского городского суда Краснодарского края. В период с сентября 2008 года по октябрь 2009 года он занимал должность первого заместителя председателя Тульского областного суда.В 2009 году Василий Тарасов был назначен председателем Саратовского областного суда.Место председателя Ростовского областного суда освободилась после задержания Елены Золотаревой, которая ранее занимала эту должность. Её и заместителя Татьяну Юрову подозревают в получении взяток. В настоящее время исполняющей обязанности председателя Ростовского областного суда является Фарида Калюжная.