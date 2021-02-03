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Председатель Заксобрания Ростовской области: «Мы выполним работу над законами на должном уровне»

Председатель Заксобрания Ростовской области: «Мы выполним работу над законами на должном уровне»
Депутаты донского парламента на первом заседании рабочей группы рассмотрели вопросы по приведению нормативных правовых актов в соответствие с поправками в Конституцию Российской Федерации. В заседании приняли участие представители правительства Ростовской области, министерства юстиции и общественных организаций, а также весь руководящий состав Законодательного собрания донского региона.

Первое рабочее в 2021 году заседание парламентариев открыл председатель Законодательного собрания, спикер донского парламента Александр Ищенко.

- Необходимость изменений всего российского законодательства обусловлена содержанием конституционных поправок и их направленностью на развитие государства в различных сферах, - прокомментировал Александр Валентинович.

На сегодняшний день в развитие конституционных поправок Госдумой принято уже более 20 федеральных законов. Среди них - новые нормативные документы о правительстве и Госсовете РФ, а также о порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Спикер ЗС РО отметил, что наступило время активного включения донских депутатов в процесс корректировки областного законодательства. В частности, на ближайшее заседание запланировано рассмотрение как минимум пяти законопроектов.

Александр Ищенко подчеркнул, что развитие новых конституционных норм дает возможность иначе увидеть решение проблем. Так в первую очередь предстоит переосмыслить законодательство в шести сферах. К ним относятся материнство, детство, экология, соцзащита, охрана исторического наследия, а также воспитание гражданственности и патриотизма.

- Законы не должны быть скороспелыми. Над ними необходимо напряженно и внимательно работать, опираясь на мнение экспертного сообщества, поэтому в ближайшие 2-3 года мы планируем провести целый ряд публичных мероприятий вместе со специалистами в различных отраслях и сферах, - добавил спикер донского парламента. - Я уверен, что мы выполним эту работу на должном уровне.

Депутаты Александр Косачев, Вячеслав Василенко, а также Екатерина Стенякина выступили с докладами о том, какая работа предстоит в рамках вопроса приведения областного законодательства в соответствие с поправками в Конституцию РФ.

Напомним, что рабочая группа занимается принятием решений о необходимых изменениях, которые нужно вносить в правовые акты, а также готовит проекты соответствующих документов для рассмотрения их на публичных слушаниях.

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