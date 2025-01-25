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Пожарный из Батайска помогает ликвидировать экологическую катастрофу в Анапе

Пожарный из Батайска помогает ликвидировать экологическую катастрофу в Анапе
Пожарный из Батайска отправился на побережье Черного моря, чтобы помочь в ликвидации экологической катастрофы. Об этом сообщает информационный портал «Батайское время».

Специалист прибыл в Анапу 23 января в составе 5-го пожарно-спасательного отряда. На месте ему выдали специальную одежду и направили на пляж. Мужчина отметил, что, несмотря на успехи первого дня (удалось убрать десятки килограммов мазута), работы остается еще очень много.

По словам вице-премьера Виталия Савельева, необходимо откачать около 300 тонн мазута из трюмов танкера «Волгонефть-239». Завершение работ планируется к концу следующей недели.
Фото: соцсцети.
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