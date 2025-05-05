Пожарному, погибшему в зоне СВО, установили мемориальные доски

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове открыли мемориальные доски в честь пожарного Андрея Рахова, погибшего в зоне СВО. Как сообщили в донском ГУ МЧС, одну установили на стене школы №58 на улице Содружества, где учился боец.Другая появилась на доме, где он жил, по адресу улица Еременко, №60/1–60/2. Почтить память собрались его сослуживцы, коллеги из Санкт-Петербурга и Ростова, одноклассники, друзья, родственники, а также школьники и юнармейцы.Андрей Рахов родился в Ростове. С 2006 года он жил и работал в Санкт-Петербурге в пожарно-спасательной части №21. Пожарный погиб в зоне СВО 14 февраля 2023 года.