Повисший столб над дорогой на Турмалиновской в Ростове ликвидировали

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове-на-Дону демонтировали опору, которая нависала над проезжей частью на улице Турмалиновской. Это сооружение представляло угрозу для пешеходов и транспортных средств в районе дома №57.Местные жители выразили обеспокоенность по поводу бетонной конструкции, которая стояла под углом 45 градусов к земле. Чтобы обезопасить водителей, горожане даже установили оранжевые конусы.Теперь жители района могут спокойно передвигаться по двору, а автомобилисты — парковать свои машины.