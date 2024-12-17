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Повисший столб над дорогой на Турмалиновской в Ростове ликвидировали

Повисший столб над дорогой на Турмалиновской в Ростове ликвидировали
В Ростове-на-Дону демонтировали опору, которая нависала над проезжей частью на улице Турмалиновской. Это сооружение представляло угрозу для пешеходов и транспортных средств в районе дома №57.

Местные жители выразили обеспокоенность по поводу бетонной конструкции, которая стояла под углом 45 градусов к земле. Чтобы обезопасить водителей, горожане даже установили оранжевые конусы.

Теперь жители района могут спокойно передвигаться по двору, а автомобилисты — парковать свои машины.
Фото: сайт "Благоустройство города"
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