Потомков умершего бойца Великой Отечественной войны ищут в Ростовской области

- При поиске захоронений ветеранов нашел поваленный надгробный крест с фотографией майора. Но именная табличка у него стерлась. Узнать, кто это, не удалось, - рассказал Павел.

Фото: Павел Коховец

В городе Морозовске Ростовской области ищут родных умершего героя войны. Местный житель опубликовал в соцсетях фото погибшего с целью найти его близких и установить личность.В марте этого года в Морозовске меняют таблички на могилах ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, с установкой одной из них пришлось повременить, так как не смогли выяснить личность умершего бойца. Его могилу обнаружил местный житель Павел Коховец. Мужчина помогает в установке новых табличек.И тогда мужчина бросил клич в соцсетях, чтобы найти тех, кто мог бы знать что-то об этом солдате. Возможно, потомки узнают на фотографии своего родственника и дадут обратную связь. Тогда этому солдату смогут сделать новую именную табличку.В случае, eсли у вас есть какая-то информация об этом захоронении, просьба обращаться в администрацию Морозовского района или связаться с Павлом по номеру: +7-951-829-29-37.