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Под Ростовом нашли останки бойца Великой Отечественной войны

Под Ростовом нашли останки бойца Великой Отечественной войны
В Ростовской области нашли останки неизвестного бойца Великой Отечественной войны. Раскопками занимались участники поисковых отрядов «Миус-Фронт» и «Наша Победа». Об этом пишет DonDay.

Могилу обнаружили неподалеку от села Крым Мясниковского района. Советский солдат скончался от прямого выстрела в голову. По мнению историков, это произошло осенью или зимой 1941 года. Вероятно, погибший являлся политруком, сотрудником НКВД или входил в другую группу людей, кого немецко-фашистские захватчики не брали в плен, а расстреливали на месте. Личных вещей при бойце не было — перед смертью его могли полностью раздеть.

Останки героя планируют перезахоронить на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» 30 августа 2024 года.
Фото: «Миус-Фронт»
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