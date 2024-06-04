Под Ростовом нашли останки бойца Великой Отечественной войны

Фото: «Миус-Фронт»

В Ростовской области нашли останки неизвестного бойца Великой Отечественной войны. Раскопками занимались участники поисковых отрядов «Миус-Фронт» и «Наша Победа». Об этом пишет DonDay.Могилу обнаружили неподалеку от села Крым Мясниковского района. Советский солдат скончался от прямого выстрела в голову. По мнению историков, это произошло осенью или зимой 1941 года. Вероятно, погибший являлся политруком, сотрудником НКВД или входил в другую группу людей, кого немецко-фашистские захватчики не брали в плен, а расстреливали на месте. Личных вещей при бойце не было — перед смертью его могли полностью раздеть.Останки героя планируют перезахоронить на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» 30 августа 2024 года.