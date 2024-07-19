Пострадавшую в ДТП девушку из Шахт перевезли в больницу Ростова
Пострадавшая в ДТП девушка из Шахт несколько дней находится без сознания. Как сообщил DonDay, Ульяне потребовалась помощь ростовских врачей. Вероятно, в местной больнице нет нужного оборудования или опытных узких специалистов.
Первые пару дней 19-летняя пациентка была в состоянии искусственной комы. В Шахтах ей сделали две операции, затем транспортировали в донскую столицу. Там провели еще две — на печени и голове.
— 18 июля Улю отключили от ИВЛ, теперь она дышит сама, но пока остается без сознания, — цитирует DonDay подругу пострадавшей.
Родные и близкие ждут, когда Ульяна придет в себя и начнет реабилитацию. Она еще не знает о смерти 17-летнего брата. Максима, погибшего в той же аварии, похоронили 18 июля.
Страшная трагедия случилась вечером 15 июля. Около 23:00 компания друзей каталась по городу на машине. На улице Открытой водитель не справился с управлением, и легковушка на скорости врезалась в дерево. В результате аварии Ульяну с тяжелыми травмами госпитализировали в отделение реанимации городской больницы. Ее 17-летний брат Максим скончался на месте аварии. Водитель и еще один пассажир получили менее тяжелые травмы. У 18-летнего Данила и 19-летнего Влада диагностировали черепно-мозговые травмы. Кроме того, у Данила были раны на руке и голове — пришлось зашивать. Оба парня тоже находятся в больнице.