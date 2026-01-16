Фото: Правительство РО

Семья из Ростова, пострадавшая от удара БПЛА, получит временное жилье. Председатель гордумы Лидия Новосельцева посетила Анастасию и ее сына в больнице.Напомним, что трагедия произошла в ночь на 14 января. БПЛА атаковал микрорайон Левенцовский. Глава семьи ценой своей жизни спас жену и сына. Анастасия получила ожоги и была госпитализирована. Помимо утраты отца и мужа, семья лишилась своего дома. За один день жители города собрали более двух миллионов рублей, чтобы восстановить квартиру и поддержать пострадавших.Власти тоже не остались в стороне. Председатель гордумы Ростова Лидия Новосельцева посетила Анастасию и ее сына в больнице. Для мальчика передали игрушки и вещи. После выписки Анастасия и её сын будут обеспечены маневренным жильём на время восстановления их дома.