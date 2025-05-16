Пособника главы администрации Новочеркасска Любима Белова отправили в СИЗО на два месяца

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Начальника отдела муниципальной службы администрации Новочеркасска Любима Белова взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на Ленинский районный суд Ростова. Он останется в СИЗО как минимум до 13 июля. Белова подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В тот же день на два месяца отправили в СИЗО и Юрия Лысенко.Напомним, 13 мая задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко и его подчиненного Любима Белова. В отношении Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.По версии следствия, Лысенко получил взятку от застройщика. Взамен он должен был организовать строительство школы на территории, которую застраивал предприниматель за счет бюджетных средств. Взятка составила более 8 миллионов рублей и включала земельный участок и услуги по строительству жилого дома. Посредником в этом деле выступил Любим Белов.