Пособника главы администрации Новочеркасска Любима Белова отправили в СИЗО на два месяца
Начальника отдела муниципальной службы администрации Новочеркасска Любима Белова взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на Ленинский районный суд Ростова. Он останется в СИЗО как минимум до 13 июля. Белова подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В тот же день на два месяца отправили в СИЗО и Юрия Лысенко.
Напомним, 13 мая задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко и его подчиненного Любима Белова. В отношении Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.
По версии следствия, Лысенко получил взятку от застройщика. Взамен он должен был организовать строительство школы на территории, которую застраивал предприниматель за счет бюджетных средств. Взятка составила более 8 миллионов рублей и включала земельный участок и услуги по строительству жилого дома. Посредником в этом деле выступил Любим Белов.