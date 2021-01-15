После смерти ростовчанина при крушении сухогруза в Турции возбудили уголовное дело
После смерти ростовчанина Виталия Галенко, погибшего при крушении сухогруза у берегов Турции, следователи возбудили уголовное дело. Об этом 19 января сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее Rostov.ru сообщал о крушении сухогруза Arvin в Турции. Происшествие случилось 17 января. В момент ЧП на борту судна были 12 человек
- двое россиян и 10 граждан Украины. Шестеро были спасены, трое погибли, еще трое пропали. Среди пропавших был ростовчанин Виталий Галенко. Его тело нашли спустя сутки после крушения сухогруза.
После смерти ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта». Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.