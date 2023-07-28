После двух сбитых ПВО ракет в Ростовской области ввели план «Воздушная тревога»
После двух сбитых системой ПВО ракет в Ростовской области ввели план «Воздушная тревога». Такую меру приняли вечером 28 июля.
Как сообщил информационный портал «База», сотрудники правоохранительных органов и силовых структур обязаны осматривать воздушное пространство каждые 15 минут. Данные будут фиксировать.
ЧП в Таганроге случилось около 16 часов 28 июля. Сбитая ракета приземлилась прямо на жилой дом в переулке Лермонтовском, 22. Боеприпас взорвался, уничтожив многоквартирное жилье. Ударной волной были разрушены стена учреждения, кровля, гаражи и хозяйственные постройки, которые находились рядом. В радиусе пары километров от места ЧП перекрыли движение транспорта.
В числе пострадавших оказались 15 человек. Все - с осколочными ранениями легкой и средней степени тяжести. Девятерых из них доставили в больницу, остальным шестерым понадобилась разовая медпомощь.