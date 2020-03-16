Попавшихся на взятке ростовских полицейских поместили в СИЗО



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Полицейским, вымогавшим взятку, избрали меру пресечения. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Об этом рассказали в прокуратуре Октябрьского района Ростова.



Как сообщили в надзорном ведомстве, такое решение вынес суд 18 марта.



Напомним, в отношении 33-летнего и 29-летнего оперуполномоченных возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По версии следствия, сотрудники отделения полиции № 1 отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону сфальсифицировали доказательства причастности ростовчанина к незаконному обороту запрещённых веществ. Они угрожали привлечь его к уголовной ответственности, если он передаст им 500 тысяч рублей. 16 марта оперативников при получении оговоренной суммы задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области.