Полина Диброва в откровенном наряде вывалила аппетитную грудь

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Полина Диброва оголила в кадре аппетитную грудь. Снимки звезда опубликовала в своих соцсетях 20 ноября.Ростовчанка составила «черный образ»: она надела приталенный пиджак с глубоким вырезом, полупрозрачную юбку и обула туфли-лодочки на шпильке. Весь наряд – в черном цвете.Она записала видеоролик прямо на бильярдном столе. Томным взглядом она посмотрела в камеру и оголила грудь.- Роскошь! Что наряд, что женщина, - пишут восторженные поклонники в комментариях.Полина – уроженка города Ростова. После окончания школы она переехала в Москву. В столице девушка завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет.