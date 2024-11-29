Жена Дмитрия Диброва удивила подписчиков эротичными фото

Фото: СоцСети

Полина Диброва показала подписчикам эротичные фото. Фотокарточку звезда опубликовала в своих соцсетях 29 ноября.На снимках Полина Диброва предстала в сексуальном наряде. Она надела мини-платье – рубашку и корсет. В качестве украшений звезда использовала крупное колье и маску на лице. На фоне виднеется пляж с лазурно-голубым берегом.- Сегодня настроение куртизанки, - делится Диброва.Подписчики заметили, что девушка последнее время выбирает откровенные образы. Однако кто-то подметил, что Дибровой идут такие наряды.Полина – уроженка Ростова-на-Дону. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет.