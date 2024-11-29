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Жена Дмитрия Диброва удивила подписчиков эротичными фото

Жена Дмитрия Диброва удивила подписчиков эротичными фото
Полина Диброва показала подписчикам эротичные фото. Фотокарточку звезда опубликовала в своих соцсетях 29 ноября.

На снимках Полина Диброва предстала в сексуальном наряде. Она надела мини-платье – рубашку и корсет. В качестве украшений звезда использовала крупное колье и маску на лице. На фоне виднеется пляж с лазурно-голубым берегом.

- Сегодня настроение куртизанки, - делится Диброва.

Подписчики заметили, что девушка последнее время выбирает откровенные образы. Однако кто-то подметил, что Дибровой идут такие наряды.

Полина – уроженка Ростова-на-Дону. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет.
Фото: СоцСети
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