После заявления об эвакуации в Ростовскую область жители ДНР не могут попасть в банки и на заправки
Огромные очереди в банкоматы и на заправки образовались в ДНР после заявления Дениса Пушилина о массовой эвакуации. Об этом сообщают жители Донбасса. Они делятся информацией и публикуют фото в соцсетях.
Житель Донецка Cтанислав П. рассказал Rostov.ru, что в городе творится настоящий хаос после заявления главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина об экстренной эвакуации жителей в связи с обострением ситуации.
- Сейчас на заправках - огромные очереди. Люди не могут заправить свои машины, они хотят срочно покинуть республику, - говорит Станислав. - Такая же ситуация - с банкоматами. Люди массово снимают сбережения.
Фотографии очередей уже распространились в соцсетях. Многие из них получают памятки об эвакуации, в Донецке звучат сирены.
Денис Пушилин отметил, что первыми будут эвакуировать женщин и детей. По предварительным данным, первые автобусы отправятся в Россию уже в 20 часов 18 февраля. По словам главы республики, на Дону готовы принять и разместить граждан, снабдить всем необходимым. Однако в правительстве Ростовской области пока не могут прокомментировать заявление главы ДНР.