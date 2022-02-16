Глава ДНР Денис Пушилин заявил об эвакуации жителей в Ростовскую область
Жителей ДНР эвакуируют в Ростовскую область. Об этом в экстренном сообщении на своем ютуб-канале заявил глава Республики Денис Пушилин.
- По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска для быстрого перехода созданы все условия, - объявил он.
В первую очередь, по словам главы ДНР, эвакуируют женщин и детей, а также пожилых людей. Временный выезд организовали 18 февраля. Он отметил, что необходимы договоренности с руководством России достигнуты. На Дону готовы принять и разместить граждан, снабдить всем необходимым. Однако в правительстве Ростовской области пока не могут прокомментировать заявление главы ДНР.