Покупать или подождать: донской рынок недвижимости оказался устойчив к вирусу

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Колебания спроса и поиск более дешёвого арендного жилья – основные черты, характеризующие рынок недвижимости региона в последние два месяца.Если в самом начале распространения коронавируса жители Ростовской области поспешили вложить накопления в недвижимость, то постепенно спрос на жильё начал спадать, отмечает гендиректор компании «ТИТУЛ» Евгений Сосницкий.Заместитель генерального директора сети агентств недвижимости «Домиан» Александр Сычёв отметил другую тенденцию. В Ростове наблюдается снижение спроса, к тому же он сместился в сторону более дешёвого жилья. Больше всего он упал на рынке «первички».Небольшое снижение спроса наблюдали и в Батайске, однако в течение апреля он вновь стал ползти вверх.На спрос влияет, в частности, и господдержка. Например, положительно сказалось предоставление материнского капитала, который стали теперь давать и на первого ребёнка.Что касается цен на аренду жилья, то они немного «просели». Как рассказал директор офиса Новочеркасск-1 агентства недвижимости «Домиан» Никита Лебедев, многие стали съезжать или переселяться в более дешёвое жильё. Для того чтобы не потерять прибыль, арендаторы либо снизили стоимость на 15-20%, либо взяли на себя оплату коммунальных услуг.При этом цены на покупку недвижимости немного возросли, так как в большинстве случаев всё-таки наблюдается рост спроса. Скорее всего, к осени цены снова выровняются.Общей тенденцией по области стали отложенные или отменённые сделки. Во-первых, многие решили, что смогут дождаться лучшего: покупатели — снижения цены, продавцы — их роста. Во-вторых, сделку было очень сложно провести, так как не работали МФЦ и другие государственные структуры. В-третьих, некоторые покупатели проживают в других городах и регионах, так что не смогли бы приехать из-за режима ограничений.Агентства недвижимости, в отличие от других сфер бизнеса (парикмахерские, гостиницы, рестораны), могут спокойно адаптироваться к удалённому режиму работы. Все компании стали проводить онлайн-показ квартир: либо собственник, либо агент делают видеотрансляцию или заранее записывают ролик, а затем демонстрируют его клиенту. Многие документы оформляются удалённо, некоторые даже при наличии электронной подписи оформляют сделки.По данным портала «Циан», за период самоизоляции средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 3% в среднем по России – сегодня она составляет 71,7 тысячи рублей. С начала года падение составило 1,7%.При этом региональный вторичный рынок оказался более устойчив: средняя цена квадратного метра во время самоизоляции снизилась на 2,2% - до 56,1 тысячи рублей. Но пока цены ещё выше, чем в начале года, на 0,5%.В Ростове-на-Дону средняя цена на квадратный метр за период режима самоизоляции снизилась на 0,3% и составляет в среднем 62 тысячи рублей.