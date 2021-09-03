Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области перевалил за три тысячи

Показатель заболевших COVID-19 в Ростовской области достиг 3020 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения инфекции по-прежнему остается на отметке 0,99. При этом с начала августа ежедневный прирост инфицированных составляет не менее 450 человек. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 480 жителей региона, сообщили в региональном правительстве. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 126 801 человек.Ситуация с распространением вируса остается все так же напряженной.