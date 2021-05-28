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На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится на отметке на 0,93

На Дону коэффициент распространения COVID-19 держится на отметке на 0,93
В Ростовской области сохраняется значение коэффициента распространения коронавируса. По данным на 1 июня, он остается равен 0,93. Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился до 2 246 на 100 тысяч жителей донского региона.

Ежедневный прирост зараженных впервые за несколько месяцев составили менее 170 человек. Число инфицированных пополнили 168 дончан. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 94 358 человек. Большинство из них (почти 90%) уже выздоровели.

Однако врачам не всегда удается спасти тяжелобольных пациентов ковидных госпиталей. За минувшие сутки COVID-19 забрал жизни пяти человек в возрасте от 51 года до 97 лет. Как сообщили в региональном правительстве, всего за период пандемии скончались 4 433 человека.

Фото: mspros.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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