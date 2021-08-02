Появилось видео смертельного ДТП под Таганрогом
Момент смертельной аварии в Неклиновском районе попал на видеорегистратор. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как сообщалось ранее, трагедия случилась вечером 3 августа в поселке Новобессергеневка. 80-летний водитель «Лады Калины» ехал по улице Транспортной. Он двигался по обочине, по которой шла 48-летняя женщина с покупками. Пенсионер пошел на обгон попутного авто, но не заметил пешехода. Водитель резко свернул в сторону, пытаясь избежать столкновения, но было поздно. Женщина от удара отлетела на несколько метров. Кроме того, легковушка врезалась в попутный «Мерседес» и перевернулась.
В результате аварии погибла 48-летняя женщина, а 80-летнего водителя с травмами доставили в больницу.