Появилось видео первых секунд после взрыва в Ростове

Фото: соцсети.

Жители Ростова и области делятся в социальных сетях кадрами, которые были сделаны сразу после звука взрыва, прогремевшего над регионом. Публикуем видео, снятое в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону.Горожане услышали громкий звук 16 февраля около 13:00. Из-за грохота улицы микрорайона заполнились разным шумом. У припаркованных машин во дворах микрорайона сработала сигнализация, а затем начали выть собаки.Местные жители рассказывают, что почувствовали ударную волну, а в домах задрожали стекла и стены начали вибрировать.Звук взрыва слышали не только в Ростове, но и в Азове, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и других городах региона. Сначала дончане решили, что на территории области сработала система противовоздушной обороны. Однако в донском правительстве заявили, что силы ПВО не были задействованы.Что именно стало источником громкого звука, пока не известно.