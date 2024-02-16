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Появилось видео первых секунд после взрыва в Ростове

Появилось видео первых секунд после взрыва в Ростове
Жители Ростова и области делятся в социальных сетях кадрами, которые были сделаны сразу после звука взрыва, прогремевшего над регионом. Публикуем видео, снятое в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону.

Горожане услышали громкий звук 16 февраля около 13:00. Из-за грохота улицы микрорайона заполнились разным шумом. У припаркованных машин во дворах микрорайона сработала сигнализация, а затем начали выть собаки.

Местные жители рассказывают, что почувствовали ударную волну, а в домах задрожали стекла и стены начали вибрировать.

Звук взрыва слышали не только в Ростове, но и в Азове, Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и других городах региона. Сначала дончане решили, что на территории области сработала система противовоздушной обороны. Однако в донском правительстве заявили, что силы ПВО не были задействованы.

Что именно стало источником громкого звука, пока не известно.

Фото: соцсети.
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