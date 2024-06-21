Появились кадры избиения мужчины в центре Азова
Избиение мужчины в центре Азова попало на камеры видеонаблюдения. Запись 21 июня опубликовал DonDay.ru.
На кадрах видно, как на Ивана Буянина напал мужчина, выбежавший из-за машины. Он сбил горожанина с ног, несколько раз пнул и продолжил бить по голове. Все это происходило на глазах у маленького ребенка. Приятель пострадавшего отвел племянника в сторону и вмешался в разборки.
Напомним, ЧП случилось 19 июня около 19:00 на улице Мира, 97. По словам Ивана, напавшим был его старый знакомый.
— Мы не общались несколько месяцев. А когда в начале апреля его мама спросила: «Где Максим?», я объяснил ситуацию: мол, не знаю, давно не видел его, — рассказал Иван. — И тут выяснилось, что он всем родным говорил, будто со мной постоянно видится.
Вероятно, знакомый сильно разозлился из-за этого и решил разобраться по-мужски.
Иван сразу же написал заявление в полицию. Он надеется, что ситуацию не пустят на самотек, а давнего приятеля привлекут к ответственности.