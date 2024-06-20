В Ростовской области мужчина избил знакомого посреди улицы
В Ростовской области мужчина избил знакомого посреди улицы. Как сообщил DonDay.ru, ЧП случилось 19 июня на улице Мира, 97.
В тот вечер Иван Буянов был в гостях у друга. Мужчины вышли в магазин за сладостями для 6-летнего племянника. Ребенка взяли с собой. Когда компания шла мимо детской площадки, на Ивана напал его старый знакомый. Он избивал мужчину на глазах у всего двора. Друг Ивана закрывал собой племянника, потому не лез в разборки.
Когда напавший услышал о полиции, то быстро ретировался с места происшествия. Вместе с ним поспешила и его жена с коляской. Оказалось, мужчина гулял с семьей, когда напал на Ивана.
По словам пострадавшего, причиной конфликта стал разговор двухмесячной давности. В начале апреля мать мужчины позвонила Ивану. Женщина была уверена, что сын с ним.
— Она у меня спросила: «Где Максим?». А мы не общались несколько месяцев уже. Я и объяснил ситуацию: мол, не знаю, давно не видел его. Выяснилось, что он говорил родным, что видится со мной. А когда семья узнала от меня, что это не так, вероятно, разозлился.
Иван сразу же написал заявление в полицию. Чтобы добиться наказания для давнего знакомого, нужны показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.
Если вы стали свидетелем ЧП 19 июня около 19:00 на улице Мира, 97 или имеете доступ записям камер, позвоните по номеру: 8-988-531-84-99 (Иван).