«Поезд Победы» посетит города воинской славы – Ростов и Таганрог

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На следующей неделе Ростов-на-Дону встретит «Поезд Победы», уникальный передвижной музей. Данные сведения опубликованы на официальном портале правительства Ростовской области.«Поезд Победы» – это первая в мире интерактивная экспозиция, создающая эффект максимального погружения в историю, размещенная прямо в железнодорожном составе. Десять вагонов посвящены ключевым эпизодам и этапам Великой Отечественной войны. Это уже четвертый визит этого состава в донскую столицу.Тематическая выставка будет доступна для посещения в Ростове-на-Дону 14 и 15 апреля. После этого поезд отправится в Таганрог, где его можно будет посетить 16 апреля.Посетители смогут увидеть внутреннее оформление вагонов, представляющее собой инсталляции, воссоздающие важные моменты ВОВ, и почувствовать атмосферу тех лет.В составе ретро-поезда – два паровоза, товарные вагоны, платформы для перевозки военной техники, салон-вагон и вагон с душевыми, которые относятся ко времени Великой Отечественной войны.Как сообщили представители донского правительства, вход в поезд бесплатный. Однако необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте проекта.