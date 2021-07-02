Подростку из Ростова грозит штраф за призыв выйти на акцию в поддержку Навального

В Ленинском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении молодого человека, который публиковал в соцсетях призывы выходить на несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. О деле рассказали в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.Изначально парню грозило тюремное заключение, однако следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела по статье «Массовые беспорядки». Теперь ростовчанину может грозить штраф. Судебное заседание назначено на 8 июля.Напомним, в конце января молодой человек разместил на своей предположительно личной странице Вконтакте записи с призывами к выходу на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального.Известно, что дело молодого человека - единственное уголовное дело в Ростове, связанное с митингами в начале 2021 года. Остальные участники акции, которые были задержаны, получили административные протоколы.