Ростовского журналиста, задержанного во время акции в поддержку Навального, оправдали

В Ростове оправдали журналиста, задержанного во время акций протеста в поддержку Алексея Навального. 5 апреля в Ростовском областном суде состоялось заседание, в ходе которого корреспондент был оправдан.Напомним, Макара Паламаренко 31 января задержали на несанкционированной акции в поддержке Алексея Навального. Ему вменили статью «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании», согласно которой полагается штраф в размере 10 тысяч рублей.Однако журналисту удалось обжаловать приговор. Решение Кировского районного суда Ростова-на-Дону отменили. Благодаря пресс-карте, которое было видно на видео с места акции, решение по Макару решили отменить. Журналист был полностью оправдан.