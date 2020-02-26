Подписчики осудили таганроженку Оксану Воеводину за желание отдать девятимесячного сына в кружки



Таганроженка Оксана Воеводина решила устроить девятимесячного сына Леона в развивающие кружки для малышей. Экс-супруга короля Малайзии спросила совета у подписчиков в своем микроблоге.



Воеводина рассказала, что мальчик уже уверенно стоит, опираясь на ножках, умеет кивать головой, отзывается на свое имя и даже почти научился хлопать в ладошки.



– Леону уже девять месяцев, и я всерьез задумалась о том, чтобы отдать его в развивающие кружки для малышей, – поделилась молодая мама.



Подписчики не оценили решение Оксаны. Они считают, что в таком возрасте ребенок должен как можно больше находиться с матерью, а развивающие кружки подождут еще полгода. Многие советуют купить малышу книги на русском языке или ходить с Леоном в бассейн.



Напомним, таганроженка Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии Мухаммада Фариса. Супруг оставил ее на четвертом месяце беременности и не признает родство ребенка. Недавно молодая мама подала в суд на экс-супруга, чтобы взыскать с него алименты.