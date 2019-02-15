Подозреваемого в изнасиловании мужчину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают подозреваемого в изнасиловании и грабеже 26-летнего парня. Ориентировку на Наримана Сарварова дали в отделе МВД по Сальскому району.



Сарваров зарегистрирован в посёлке Клены Сальского района, но может скрываться в любом населённом пункте области. Предположительно, сейчас он мог направиться в Ростов.



На вид разыскиваемому - около 30 лет. У него среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза и густые брови. Он может носить бороду.



Если вы знаете что-то о местонахождении Наримана Сарварова, сообщите по телефону: 102.