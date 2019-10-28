В Ростовской области разыскивают подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью



Молодого человека, подозреваемого сразу в трёх преступлениях, разыскивают в Ростовской области. Ориентировка на розыск 28-летнего парня появилась 30 октября.



Олега Шипицына подозревают в угрозе убийством, умышленном уничтожении или повреждении имущества и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что Шипицын является уроженцем посёлка Мохсоголлох Хангаласского района республики Саха-Якутия.



Рост разыскиваемого — около 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. У него прямые русые волосы и голубые глаза.



Если вы знаете, где может скрываться Олег Шипицын, сообщите по телефонам: 8-863-21-3-21, 8-928-182-24-58, 8-999-471-06-39 или 02.