Под суд пойдет боец ЧВК, ранивший из пулемета полицейского в Новошахтинске
В Ростовской области под суд пойдет боец ЧВК, ранивший полицейского в Новошахтинске. Его обвиняют по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».
Инцидент случился в декабре 2022 года. В тот день сержант Роман Бирюков нес службу вместе со своим напарником в пригороде Новошахтинска. Они заметили неизвестного мужчину в камуфляже и с оружием на улице и подошли, чтобы остановить. Однако тот выстрелил в одного из правоохранителей.
После случившегося 27-летнего сержанта доставили в больницу, а стрелок сбежал. В городе объявили план «Перехват».
Спустя сутки его задержали в поселке Киселево. Мужчина прошел 18 километров и спрятался на заброшенной свиноферме. Утром 9 декабря Ленинский районный суд Ростова избрал ему меру пресечения: его отправили в следственный изолятор до 6 февраля. Затем арест продлили.
В ходе допроса выяснилось, что вооруженный мужчина состоит в ЧВК «Вагнер». Павел рассказал, что он случайно попал в донской регион, а выстрелил из-за испуга.
Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.