Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Под суд пойдет боец ЧВК, ранивший из пулемета полицейского в Новошахтинске

Под суд пойдет боец ЧВК, ранивший из пулемета полицейского в Новошахтинске
В Ростовской области под суд пойдет боец ЧВК, ранивший полицейского в Новошахтинске. Его обвиняют по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Инцидент случился в декабре 2022 года. В тот день сержант Роман Бирюков нес службу вместе со своим напарником в пригороде Новошахтинска. Они заметили неизвестного мужчину в камуфляже и с оружием на улице и подошли, чтобы остановить. Однако тот выстрелил в одного из правоохранителей.

После случившегося 27-летнего сержанта доставили в больницу, а стрелок сбежал. В городе объявили план «Перехват».

Спустя сутки его задержали в поселке Киселево. Мужчина прошел 18 километров и спрятался на заброшенной свиноферме. Утром 9 декабря Ленинский районный суд Ростова избрал ему меру пресечения: его отправили в следственный изолятор до 6 февраля. Затем арест продлили.

В ходе допроса выяснилось, что вооруженный мужчина состоит в ЧВК «Вагнер». Павел рассказал, что он случайно попал в донской регион, а выстрелил из-за испуга.

Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.