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Из-за ремонта на М-4 «Дон» под Шахтами образовалась пробка

Из-за ремонта на М-4 «Дон» под Шахтами образовалась пробка
В Красносулинском районе Ростовской области образовался затор на федеральной трассе. По данным навигатора, утром 29 января движение затруднено поселка Аютинского, под Шахтами.

Водители вынуждены сбавлять скорость с 995-го по 1 000-й километры автодороги М-4 «Дон». Десятки автомобилей выстроились в ряд из-за ремонтных работ.

Сколько времени потребуется, чтобы преодолеть «красный» участок, неизвестно. Затор растет с каждой минутой. Водителям стоит заранее продумать пути объезда, если ситуация на дороге ухудшится.
Фото: Rostov.ru.
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