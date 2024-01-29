Из-за ремонта на М-4 «Дон» под Шахтами образовалась пробка
В Красносулинском районе Ростовской области образовался затор на федеральной трассе. По данным навигатора, утром 29 января движение затруднено поселка Аютинского, под Шахтами.
Водители вынуждены сбавлять скорость с 995-го по 1 000-й километры автодороги М-4 «Дон». Десятки автомобилей выстроились в ряд из-за ремонтных работ.
Сколько времени потребуется, чтобы преодолеть «красный» участок, неизвестно. Затор растет с каждой минутой. Водителям стоит заранее продумать пути объезда, если ситуация на дороге ухудшится.