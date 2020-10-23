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Под наблюдением врачей в Ростове находятся 6 764 человека с подозрением на коронавирус

Под наблюдением врачей в Ростове находятся 6 764 человека с подозрением на коронавирус
В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей находятся 6 764 человека с подозрением на коронавирус. О данных на 24 октября сообщили в администрации донской столицы.

Стоит отметить, что под медицинское обследование попадают те люди, которые могли ранее контактировать с зараженными COVID-19. За минувшие сутки наблюдение снято со 143 ростовчан.

Напомним, ситуация с распространением опасного вируса в донской столице ухудшается с каждым днем. За сутки выявили 51 зараженного, а за все время – 11 766 заболевших. Умерли от коронавируса уже 359 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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