Под наблюдением врачей из-за COVID-19 в Ростовской области находятся 12 918 человек

В Ростовской области под наблюдением врачей находятся 12 918 человек. Ранее они могли контактировать с зараженными вирусом COVID-19. Об этом сообщили в правительстве донского региона.По данным на 10 октября, число обследуемых за прошедшие 24 часа выросло на 215 человек. Все они пребывают на самоизоляции дома.Всего на территории Дона под наблюдением врачей находилось более 96 тысяч жителей, а снято с него – около 83 тысяч.За весь период пандемии опасный вирус выявили у 24 352 человек. Количество умерших от коронавируса достигло 578 пациентов.