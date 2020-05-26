Почти 400 донских медиков заразились коронавирусом

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В Ростовской области коронавирусом заразился 381 медик. Об этом 28 мая сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Руководитель донского управления Роспотребнадзора озвучил статистику во время совещания, посвящённого работе медицинских организаций.По словам Евгения Ковалева, 11 случаев заражения среди медиков выявлено в областных медучреждениях, 28 – в учреждениях, оказывающих скорую помощь, 29 – в онкоцентрах, 5 – в медуниверситете. Кроме того, 8 случаев зарегистрированы в ведомственных медицинских организациях и 5 - в частных медучреждениях. Единичные случаи произошли в ковидных госпиталях.Заболевания также регистрируют среди работников, которые обеспечивают медицинское обеспечение в социальных учреждениях – психоневрологических интернатах, социальных центрах. Всего случаи заражения зарегистрированы среди медработников более чем в 90 организациях.82% случаев приходится на врачей, фельдшеров, младших медработников. Остальные - это иной персонал лечебных учреждений: водители, лифтёры, раздатчицы пищи, охранники, регистраторы, специалисты по кадрам.Более 20 медработников заболели в городских больницах Каменска-Шахтинского, Зверева, Белокалитвинского района, федеральном центре онкологии.На сегодняшний день зарегистрировано девять очагов внутрибольничного инфицирования с числом пострадавших 193. Из них 107 – медработники.