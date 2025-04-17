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В Ростовской области 17 апреля объявили беспилотную опасность

В Ростовской области 17 апреля объявили беспилотную опасность
В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников 17 апреля. Сотрудники РСЧС начали рассылать оповещения около 14:30.

Предупреждение касается жителей всех муниципалитетов. В целях безопасности спасатели просят людей зайти в помещения и не подходить к окнам.
Фото: Ростов.Ру
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