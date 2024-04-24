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По факту убийства 25-летней девушки и ее парня в Ростовской области возбудили уголовное дело

По факту убийства 25-летней девушки и ее парня в Ростовской области возбудили уголовное дело
В Азове Ростовской области возбудили уголовное дело по факту убийства девушки и ее парня. Происшествие случилось в селе Кагальник в ночь с 23 на 24 апреля.

По данным портала Donday.ru, 36-летний Роман Н. и его 25-летняя девушка Ольга спали дома. Ночью в их дом пробрался экс-возлюбленый девушки. На почве ревности 32-летний мужчина убил обоих. Затем он сбежал с места преступления

Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».
Фото: соцсети
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